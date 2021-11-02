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الثلاثاء، 02-11-2021 12:51 م

تأخر المنح الخارجية يحرم معلمين من رواتبهم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أرجع مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم تأخر صرف رواتب معلمي مدارس السوريين بسبب تأخر المنح الدولية الخارجية المخصصة لهذا الشأن . 

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وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة ستصرف الرواتب فور تأمينها من الدول المانحة.


وكان عدد من معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين نظموا وقفة احتجاجية على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من شهر ونصف.


وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس رعي منتصف الشهر الماضي ، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع الوصول إلى التعليم النوعي، بحضور سفراء وممثلين عن الدول المانحة.


وقدمت الدول المانحة مبلغ 51 مليون دينار إضافية لمبادرة تسريع الوصول إلى التعليم في الأردن ، منها 21 مليون دينار أردني، رواتب 4500 معلم ومعلمة و1400 موظف وموظفة إداريين في مدارس الفترتين للاجئين السوريين، إضافة إلى 2800 معلم ومعلمة في مدارس الفترات الصباحية.


 




 

 


 

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