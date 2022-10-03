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الإثنين، 03-10-2022 03:30 م

تأخر تزويد كتاب الثقافة الاسلامية في بعض المدارس الخاصة.. والتربية توضح

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الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات 


أكد مدير إدارة اللوازم والتزويد في وزارة التربية والتعليم محمد علوان إن الوزارة ستنتهي من توزيع كتاب الثقافة الاسلامية للصفوف الأولى في المدارس الخاصة نهاية الأسبوع الحالي.

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وقال علوان لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة تأخرت بتوزيع كتاب الثقافة الاسلامية بسبب انتقال طلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة.


ووصل موقع "الوكيل الإخباري" شكاوى من اولياء أمور طلبة بعدم استلام أبنائهم كتاب الثقافة الاسلامية لغاية اليوم الاثنين.


وأشاروا ان مادة الثقافة الاسلامية لم تدخل ضمن برنامج امتحانات الشهر الاول لطلبة الصف الثاني في إحدى المدارس الخاصة بسبب عدم توافر الكتب.

 




 

 


 

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