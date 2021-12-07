تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء.. والحكومة تبرر

الوكيل الإخباري - تساءل مواطنون عن أسباب تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء والذي كان موعد انتهاء العمل به حسب عطاء وزارة الأشغال بتاريخ أيار الماضي.

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ويذكر أن عطاء مشروع الباص سريع التردد عمان_الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (140) مليون دينار أردني وبتمويل من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي (حسب اتفاقية التأجير التمويلي) حيث تتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول (20)كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى (3) مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من أعمال إنشاء وصيانة (للجسور والأنفاق و الجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية) بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقتة وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.



وحسب بيانات العطاء فإن صاحب العمل و الجهة الممولة هي (وزارة الأشغال والإسكان/ قرض من مؤسسة الضمان الإجتماعي)، وأن مدة العمل المعدلة (مدة العطاء الأصلي + تعاميم المناخ):- 809 أيام، وتاريخ امر المباشرة للمقاولين هو في 2/ 3/ 2019. والعطاء يأتي على أربع مراحل وهي: الحزمة الأولى تبدأ من المحطة (0+000) من مجمع المحطة وتنتهي عند المحطة (3+560) قبل تقاطع عين غزال وتشمل إنشاء نفقين (المحطة، المسلخ)، إنشاء عبارة صندوقية في مجرى السيل، وبناء جدران إستنادية وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي وكل ما يلزمه من أعمال التصريف السطحي، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة لأعمال التحويلات المرورية.



فيما الحزمة الثانية تبدأ من المحطة(3+560) قبل تقاطع عين غزال باتجاه الزرقاء و تنتهي بعد جسر ماركا عند المحطة (7+300) وتشمل إعادة إنشاء جسري (الشهيد، ماركا) بالإضافة لبناء جسر جديد عند تقاطع عين غزال خاص بمسار الباص السريع وإنشاء نفق حي المزارع وبناء محطة ماركا الخاصة بالركاب وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي وكل ما يلزمه من أعمال العبارات التصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة اعمال التحويلات المرورية.

أما الحزمة الثالثة فتبدأ من المحطة (7+300) بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد عند المحطة (15+300) وتشمل إعادة إنشاء جسر الحزام وإنشاء نفق جت وتطويل لنفق أبو صياح وإنشاء محطتين للركاب (البيبسي والرصيفة). وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي و كل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة أعمال التحويلات المرورية.

والحزمة الرابعة تبدأ من المحطة (15+300) قبل جسر الجامعة الهاشمية (الكلية العسكرية) باتجاه الزرقاء و تنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء وتشمل توسعة جسر الهاشمية وإنشاء نفقين (جبل الزيتون، المحافظة) وبناء محطتين للركاب (الهاشمية، الزرقاء) وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي و كل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة أعمال التحويلات المرورية.



وفي تصريح سابق للوزير الكسبي بتاريخ 7 الشهر الماضي إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30% متوقعا انتهاء الوزارة من مشروع الباص السريع نهاية العام 2021، مؤكدا أن وزارة الأشغال تسابق الزمن للانتهاء من المشروع ومن كافة المشاريع التي تعمل عليها. وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس مروان الجمعاني إن المشروع مر بصعوبات متنوعة أدت إلى تأخيره، فهو عبارة عن أربع مراحل متوازية.



ولفت إلى أن تقاطع المسلخ مثلا يوجد فيها أقدم بنية تحتية لا يمكن إعادة تأهيلها، وكذلك منطقة سقف السيل فيها خطوط مجار متداخلة ومعقدة ومتهالكة، ولو انفجرت ستسبب كارثة بيئية، وقد ألغينا الأنفاق وقمنا بعمل جسور. واشار إلى أن منطقة «البالة» يصعب ترميمها، وفيها أقدم مجار في المملكة، وخدمات أخرى كالاتصالات وشبكات المياه القديمة والمساكن وخطوط تصريف الأمطار، وهي منطقة محصورة، ولا خيار إلا بالاستملاكات وهي مكلفة جدا، المشروع برمته معقد وقد تجاوزنا الكثير من تعقيداته.

وبين وجود أسباب جيو تقنية أعاقت المشروع كما يتمثل ذلك في منطقة عين غزال، فقد واجهتنا الينابيع، مشيرا إلى أن جملة من التعقيدات تداخلت مع بعضها ما ادى إلى تأخير قهري للمشروع.

وشدد على أنه تجاوز المشروع ما نسبته 70 بالمئة من الانجاز ونحن الآن في مرحلة انجاز متقدمة وقد تم التعامل مع الصعوبات وأزيلت المعيقات منبها إلى أن المشروع عبارة عن سلسلة متكاملة من العطاءات فإذا تعثر واحد منها تعثر المشروع.الراي

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