تأخير الدوام بمدرسة في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة -



أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة،أنه تم تأخير الدوام في أحد المدارس في مديرية الأغوار الشمالية إلى الساعة التاسعة احترازيا وخوفا على صحة الطلبة بسبب الحالة الجوية.

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وأضاف المساعفة اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن باقي المدارس في المملكة دوامها طبيعي ولا تغيير عليه بسبب الظروف الجوية .



وكان وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس أكد ان الوزارة فوضت مدراء التربية في المحافظات بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول دوام طلبة المدارس خلال المنخفضات الجوية .

