تأخير تعيين وزير الصحة وعودة سعد جابر يشعلان مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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دعت كتلة المسيرة النيابية، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى ضرورة تعيين وزير للصحة، ووزير للعمل بأسرع وقت ممكن.وأكدت، في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، إن هاتين الوزارتين لهما أهمية وأولوية، نظرًا لخصوصية أعمالهما، التي تحتاج إلى إشراف مباشر ومتابعة حثيثة وجهد كبير، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها الوطن.وقالت الكتلة إن تعيين وزيرين لـ”الصحة” و”العمل”، من شأنه استكمال سير عملهما بمهنية عالية، وحل المشاكل العالقة فيهما، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وازدياد نسبة البطالة.مصدر رسمي اكد في تصريحات صحفية اليوم انه سيتم الاسبوع القادم الاعلان عن التعديل الوزاري وتعيين وزير للصحة ووزير للعمل .بدورهم طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تعيين الوزيرين خاصة في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه المملكة ، ومن اكثر الاسماء التي يتم المطالبة بعودتها الوزير الاسبق سعد جابر الذي يملك خبرة ودراية للتعامل مع هذه الازمة ، على حد قولهم .