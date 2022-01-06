تأسيس فرع لجمعية مهندسي الطاقة العالميين في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - أعلنت كلية الهندسة في جامعة مؤتة، اليوم الخميس، عن تأسيس فرع لجمعية مهندسي الطاقة العالميين داخل الحرم الجامعي وذلك خلال حفل أقيم افتراضيا عبر تطبيق الاتصال المرئي.

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ويأتي تأسيس هذا الفرع بعد مسيرة متميزة في مجال الطاقة المتجددة وتتويجا للجهود التي بذلت من قبل المتخصصين الذين واكبوا الإنجاز منذ بدايته وصولا إلى تحقيق الأهداف وربط طلبة الجامعة بمستجدات الطاقة والتنمية المستدامة ومواضيعها المتنوعة والسير قدما مع متطلبات عصر الطاقة الحديث.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن أسرة الجامعة فخورة بهذا الإنجاز؛ فهو توثيق لصلات الجامعة العالمية، ووسيلة تضاف إلى وسائل التواصل المعرفي، عالميا وإقليميا.



من جهته، أشار عميد الكلية الدكتور محمد الصرايرة، إلى أن هذا المنجز فرصة للاطلاع على مستجدات الطاقة المتجددة؛ لتعزيز مراحل العمل والبناء في هذا المجال الحيوي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أهم التطورات في حقل الطاقة المتجددة والمساهمة في صياغة ووضع الخطط والبرامج الشاملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقديم خدمات التدريب والاستشارات في قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وإدارة الطاقة وخدمات الطاقة المتجددة والبديلة وخدمة المجتمع وتنسيق الزيارات العلمية للطلبة والمختصين داخليا وخارجيا.



واضاف انه تم تشكيل النواة الأولى للفرع بإشراف الدكتور خالد العواسا والدكتور صقر الطراونة ومجموعة من الطلبة المتميزين في كلية الهندسة.