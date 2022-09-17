السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة

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السبت، 17-09-2022 12:53 م

تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، أن التأمين الصحي للمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص سوف يكون إلزامياً ممن ليس لهم تأمين صحي مدني أو عسكري.

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ووفقاً لما اطلع عليه "الوكيل الإخباري" فانه سيتم اقتطاع 5% من اجمالي الراتب الخاضع للضمان لصالح التأمين الصحي، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة.


وأوضح أن هذه النسبة قسم إلى جزأين، الأول 4% من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العامل والمتقاعد، و1٪ لتغطية تأمين السرطان.


وكانت المؤسسة أعلنت في وقتٍ سابق رفع معدل الضمان لمجلس الوزراء لحين إقراره بشكل رسمي.

 




 

 


 

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