تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، أن التأمين الصحي للمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص سوف يكون إلزامياً ممن ليس لهم تأمين صحي مدني أو عسكري.

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ووفقاً لما اطلع عليه "الوكيل الإخباري" فانه سيتم اقتطاع 5% من اجمالي الراتب الخاضع للضمان لصالح التأمين الصحي، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة.



وأوضح أن هذه النسبة قسم إلى جزأين، الأول 4% من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العامل والمتقاعد، و1٪ لتغطية تأمين السرطان.



وكانت المؤسسة أعلنت في وقتٍ سابق رفع معدل الضمان لمجلس الوزراء لحين إقراره بشكل رسمي.