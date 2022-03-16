تأمين صحي الضمان بانتظار الاقرار النهائي من الحكومة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر رسمية، أن ملف تأمين صحي الضمان الإجتماعي بين يدي الحكومة لحين إقراره.وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يُعرض مشروع تأمين صحي الضمان على مجلس الوزراء في الأيام القادمة، لحين إقراره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية، ليأخذ المسار التشريعي .وكانت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رفعت ملف التأمين للحكومة لبيان قيمة مساهمتها بعد أن تم إجراء الدراسة الاكتوارية.ويغطي تأمين صحي الضمان كل المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص غير المشمولين بتأمين صحي من مؤسساتهم.