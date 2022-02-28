تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الوكيل الاخباري - قال مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور باسم العضيبات إنه تم تأهيل الغرفة الصفية بمدرسة حي نجيب الأساسية المختلطة في بلدة الكتة بمحافظة جرش، والتي تم تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الغرفة الصفية تحوي خزائن للكتب المدرسية الأمر الذي تم توظيف الصورة بشكل مختلف ولغايات غير تعليمية، مشيرا الى أن الغرفة الصفية التي ظهرت في الصورة المنشورة عبر المواقع تتوفر فيها مختلف الوسائل التعليمية الحديثة، إضافة الى شاشة عرض تعليمية الكترونية.



وبين العضيبات أن هناك قطعة أرض مستملكة لوزارة التربية والتعليم وهي مدرجة على أولويات استحداث المدارس لعام 2022 بمنحة ألمانية، لبناء مدرسة في بلدة الكتة والتخلص من الأبنية المستأجرة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة تخدم أحياء البلدة.

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