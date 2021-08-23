تبليغ 129 شخصا بحضور جلسات محاكمتهم بتهم مخالفة أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أبلغت عدد من المحاكم 129 شخصا بحضور جلسات محاكمتهم بتهم مخالفة أوامر الدفاع، وإقلاق الراحة العامة، وحدَدت لكلٍّ منهم مكان وزمان محاكمتهم.

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وطلبت المحاكم عبر الصحف اليومية الأوسع انتشارا، اليوم الاثنين، من المتهمين الحضور في الموعد المحدد، وإلا فإنها ستقوم بتطبيق المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أن عدم حضور الظنين إلى المحكمة المختصة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدَّعوى المبلغة له حسب الأصول فلها أن تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها في مثل تلك الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه. وطلبت محكمة بداية جزاء عمان/ قسم شمال عمان من 116 شخصا حضور جلسات محاكمتهم بتهمة مخالفة أوامر الدفاع، فيما طلبت محكمة صلح جزاء عمان و صلح جزاء الرصيفة والجنايات الصغرى في اربد من 13 شخصا حضور جلسات محاكمتهم بتهمة إقلاق الراحة العامة.

وبدأت المملكة بتطبيق قانون الدفاع منتصف شهر آذار العام الماضي، بسبب بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وما زال ساريا حتى الآن وسيبقى حتى يزول سبب فرض العمل به.

