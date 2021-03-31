تثبيت أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

الوكيل الإخباري - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبتوجيه من الحكومة، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية(البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر نيسان المقبل كما هي عليه في شهر آذار الحالي.

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وأوضحت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة/امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.



وذكر البيان، بالرغم من الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار الحالي، الا ان اللجنة وبتوجيه من الحكومة، قررت، الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس/لتر وسعر البنزين اوكتان 95 عند 980 فلس/لتر وسعر الديزل عند 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.



يذكر أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 65.7 دولار للبرميل في شهر آذار الحالي مقابل 62.2 دولار للبرميل المسجل في شهر شباط الماضي.



