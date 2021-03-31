الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.8 مليون دينار

الأربعاء، 31-03-2021 01:36 م

تثبيت أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبتوجيه من الحكومة، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية(البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر نيسان المقبل كما هي عليه في شهر آذار الحالي.

اضافة اعلان

وأوضحت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة/امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.


وذكر البيان، بالرغم من الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار الحالي، الا ان اللجنة وبتوجيه من الحكومة، قررت، الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس/لتر وسعر البنزين اوكتان 95 عند 980 فلس/لتر وسعر الديزل عند 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.


يذكر أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 65.7 دولار للبرميل في شهر آذار الحالي مقابل 62.2 دولار للبرميل المسجل في شهر شباط الماضي.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

2021_03_31_03_19_33

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

372986_1_1585561334

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

3202025112735488161184

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

3202114113918118856180

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

3a61d5e5-d588-4d95-ad6e-2f18df680c42

الدفاع المدني يتعامل مع 2481 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار متعلقة
حظر

زيادة ساعات الحظر الجزئي تبدأ مطلع الأسبوع القادم

409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653

4 قرارات حكومية ستعلن اليوم ولا حديث عن الحظر الشامل الطويل

220212317380544121343

وزير الاعلام لـ الوكيل : اصدار امر دفاع جديد بالاردن

32021117578312519101

وزير الاعلام لـ الوكيل : قرار بتمديد ساعات حظر التجول بالاردن

320219154934708119437

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

320219113934790899877

الحكومة تعلن عن قرارات جديدة