تثبيت سعر بيع الشعير

الوكيل الاخباري- ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول والأغنام، وللشركات المستوردة للمواشي للشهر الحالي، عند 219 ديناراً للطن الواحد، شاملة ضريبة المبيعات.

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كما ثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب كشوفات وزارة الزراعة عند 175 ديناراً للطن شاملة ضريبة المبيعات، وأبقت سعر بيع مادة النخالة المدعومة لهم عند 77 دينارا.



وحددت كذلك سعر بيع مادة النخالة لمربي الأبقار والدواجن والإبل والخيول، عند 154 دينارا للطن حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.



وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.



ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي وحتى نهايته.