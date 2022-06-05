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الأحد، 05-06-2022 04:32 م

تثبيت 20 مهندسا زراعيا في أمانة عمّان

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الوكيل الإخباري - قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة إن أمانة عمان استجابت لمطالب النقابة بتثبيت 20 مهندساً زراعياً وإعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية والمعنوية والمالية.اضافة اعلان


وعبر أبو نقطة عن شكره لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على تعاونه واستجابته لمطالب النقابة، مشيراً إلى أن هذا الانجاز مبني على جهود مقدرة لمجلس النقابة السابق، وتعاون المؤسسات في القطاعين العام والخاص وحرصها على تحقيق العدالة وإنصاف المهندسين الزراعيين العاملين لديها، ليتمكنوا من أداء واجباتهم المهنية على أكمل وجه.

وأكد أن قضايا المهندسين الزراعيين ومطالبهم على سلم أولويات مجلس النقابة، لافتاً إلى استمرار المجلس في جهوده لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بحقوق المهندسين الزراعيين في جميع القطاعات والمؤسسات ، والعمل بالشراكة والتعاون مع الجميع لتحقيق أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمهندسين الزراعيين في كافة مواقعهم.

وأعرب المهندسون الزراعيون في الأمانة عن شكرهم وتقديرهم للنقيب ومجلس النقابة على وقوفهم الى جانب قضاياهم وسعيهم في تحصيل حقوقهم ، مؤكدين اعتزازهم بمهنتهم والحرص على تقديم نموذج مشرف للمهندس الزراعي والمهنة ، وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مواقع عملهم بالأمانة.

 




 

 


 

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