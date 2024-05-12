تجارة الأردن: أسعار مواد غذائية أساسية سجلت في الأردن انخفاضاً بلغ 5%

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية شهدت انخفاضاً في الأردن بنسبة 5% منذ بداية العام الحالي.

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وأضاف عمرو لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت العام الحالي بنسبة 75% مقارنة بالعامين الماضيين بعد انهاء مشكلة الجفاف ونقصان المحصول في كل من أمريكا وأوروبا وأستراليا منوهاً أن لتر زيت الصويا بالأسواق المحلية انخفض سعره من دينارين إلى 1.15 قرشاً .



ولفت عمرو أن أسعار السكر شهدت انخفاضاً محلياً بنسبة 15% مقارنة بالشهرين الماضيين، مشيراً إن سعر طن السكر انخفض عالمياً من 630 دولار إلى 510 .



بالمقابل، قال عمرو إن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بنسبة 20% في الأسواق المحلية حيث وصل سعر التنكة من 95 ديناراً مقارنة بالعام الماضي 75 دينارا.



وختم أن نسبة المبيعات للمواد الغذائية انخفضت 40% في الأسواق المحلية مقارنة في ذات الفترة العام الماضي، وانخفضت 25% في رمضان العام الحالي مقارنة بشهر رمضان العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

