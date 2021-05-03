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تجارة الأردن :إلغاء حظر الجمعة حسن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات بنسبة 20%

الإثنين، 03-05-2021 11:10 ص

تجارة الأردن :إلغاء حظر الجمعة حسن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات بنسبة 20%

الوكيل نهار


الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن عودة العمل  أيام الجمع بعد رفع الحظر الشامل أسهم في تنشيط الطلب على قطاعي المطاعم والحلويات.

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وأضاف حمادة في بيان صحفي الاثنين، أن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات يوم الجمعة الماضية زادت بنسبة 20 % مقارنة مع مبيعات باقي أيام الأسبوع.


وأوضح أن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات من خلال خدمات التوصيل المنزلي تحسنت كذلك خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وترتفع يوميا، وأسهمت في زيادة المبيعات وتنشيط أعمال القطاعين.


ولفت النظر إلى أن مبيعات  المطاعم ومحال الحلويات، من خلال خدمة التوصيل المنزلي شكلت ما يقارب 15 % من إجمالي المبيعات اليومية، مطالبا بتوسعة مظلة القطاعات المشمولة بهذه الخدمة بما ينعكس على نشاط قطاعات تجارية أخرى بخاصة محال المواد الغذائية والمخابز ومحال تعبئة المياه وبيع الخضار. 


وأكد حمادة أن نشاط القطاعات التجارية والخدمية سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها، وأن تعطل أي قطاع سيؤثر على باقي القطاعات والاقتصاد الوطني.


وأشار إلى أن المطاعم ومحال الحلويات ملتزمة بأوامر الدفاع من خلال منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الصحية المفروضة من الجهات الرسمية سواء لجهة لبس الكمامة أو التباعد.


وتوقع حمادة أن ينشط الطلب بشكل واضح على خدمات المطاعم ومحال الحلويات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.


وبحسب غرفة تجارة الأردن يوجد في المملكة نحو 18 ألف محل تعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف 100 ألف عامل.

 

 


 




 

 


 

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