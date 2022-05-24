تجارة الأردن : الأردن قادر على تجاوز الصعوبات ومواصلة مسيرة البناء

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الاردن منذ أن نال استقلاله المجيد استطاع أن يحقق إنجازات اقتصادية كبيرة يشار لها بالبنان، بفضل جهود قيادته الهاشمية الحكيمة وأبناء الوطن المخلصين، مؤكدا أن المملكة قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم.

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وأضاف الكباريتي، في بيان، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي يصادف يوم غد الأربعاء، أن الأردنيين بمختلف أطيافهم يفخرون بمسيرة الوطن والإنجازات التي حققها منذ بواكير الاستقلال وشكلت نقطة تحول لبناء دولة عصرية تحترم وتقدر الإنسان، مستمدة قيمها من إرث ومبادئ الثورة العربية الكبرى.



وتابع أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلم سلطاته الدستورية وضع الاقتصاد في سلم أولوياته، ووجه الحكومات المتعاقبة لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً إلى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.



وأكد الكباريتي أهمية مخرجات ورشة العمل الاقتصادية التي أنجزت بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تدعم وجود رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة لمعالجة العقبات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.



وبين أن رؤية الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية إلى أفعال ونتائج ملموسة على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للأردنيين.



وقال إن الأردن يمتلك القدرة على احتضان الاستثمارات والأعمال فهو موطن الأمن والأمان والاستقرار علاوة على توفر مخزون كبير من الفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى، تتركز بمشروعات الطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وقطاع الخدمات.



وبين أن القطاع التجاري والخدمي يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي و توفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا أن الأردن بات اليوم من الدول التي يشار إليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.



وأكد أن غرفة تجارة الأردن التي تعد المظلة الأولى للقطاع التجاري استطاعت إنجاز الكثير من الخطط التي وضعتها ضمن رؤية مجلس إدارتها لخدمة القطاع التجاري والمساهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية والتوسع في الاستثمارات والأعمال وتوفير فرص العمل وجذب شركاء تجاريين جدد إلى المملكة.



ورفع الكباريتي باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، داعيا الله عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

