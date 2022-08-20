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السبت، 20-08-2022 09:56 ص

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

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الوكيل الاخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن التحول الرقمي، يعتبر ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتجويدها واستقطاب الاستثمارات الخارجية.اضافة اعلان


وقال المهندس الرواجبة في بيان، اليوم السبت، إن أصحاب الأعمال والمستثمرين باتوا يوجهون استثماراتهم للدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة في موضوع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، داعيا إلى إنشاء هيئة متخصصة بالتحول الرقمي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن دول المنطقة لديها اليوم تغيرات متسارعة في ملف التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبة هذه التطورات من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمى بالمملكة وبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمى والتجارة الرقمية.

وبين المهندس الرواجبة أن التحول الرقمي يساعد في وضع خطط اقتصادية مبنية على بيانات حقيقية، لافتا إلى الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال تطبيق (سند)، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يتطلب التركيز على البحث والتطوير وتدريب الأيدي العاملة على التكنولوجيا الجديدة التي تتسارع وتيرتها بالعالم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيسهم كذلك في تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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