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الأحد، 02-01-2022 10:05 م

"تجارة الأردن": القطاع التجاري لم يكن شريكا بدراسة أي أمر دفاع يخصه

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الوكيل الاخباري - قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، محمود الجليس، الأحد، إن القطاع التجاري لم يكن شريكا في دراسة أي أمر دفاع يخصه نهائيا.

وتابع الجليس عبر استضافته في برنامج صوت المملكة "نحن نحترم القانون ونحن تحت القانون ونحترم كافة أوامر الدفاع لكن لنا تحفظات على كافة أوامر الدفاع واهمها اليوم أمر الدفاع رقم 35 ".

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وأضاف في حديثه عن أمر الدفاع 35: "لا يوجد دراسات تقول أن القطاع التجاري أو المنشآت الصغيرة او المتوسطة سبب لنشر الوباء وإن وجدت دراسات نحن سنقف إلى جانب الحكومة بذلك".


"%85 من المنشآت صغيرة ومتوسطة وبحال تم تخصيص شخص للتدقيق على شهادة أخذ المطعوم فهذا يشكل عبء على صاحب المنشأة " وفق الجليس.

 




 

 


 

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