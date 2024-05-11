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السبت، 11-05-2024 09:20 ص

تجارة الأردن تبحث آلية زيادة الاستثمارات الإماراتية بالمملكة

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الوكيل الاخباري - بحث وفد من غرفة تجارة الأردن، مع رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية.

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وحسب بيان لغرفة تجارة الاردن، اليوم السبت، تناول اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد، آليات التعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل المعلومات وزيارات الوفود التجارية والخبرات واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى البلدين من خلال إقامة شراكات مشتركة.


وأكد الوفد الذي ضم رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وعضوي مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة، وممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالغرفة المهندس ابراهيم النوايسة، ان الأردن والإمارات تربطهما علاقات عميقة ومتجذرة بمختلف المجالات ووصلت لمستويات متقدمة من التنسيق والتعاون وبخاصة بالشأن التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.


وأشار الوفد إلى أن القطاع التجاري والخدمي يتطلع لزيادة وتوسيع الاستثمارات الإماراتية بالمملكة، وتعزيز التعاون بعدد من القطاعات، لافتا للإصلاحات التي أنجزت في الأردن لتطوير بيئة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال.


من جانبه، أكد الحاج توفيق وجود الكثير من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والمواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والتعدين وغيرها، مؤكدا أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم زيارة لوفد اقتصادي إماراتي للمملكة.


 




 

 


 

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