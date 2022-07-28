تجارة الأردن تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع تونس

الوكيل الاخباري - بحث ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، مع السفير التونسي في عمان خالد السهيلي، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.



وقال الجبالي الذي يشغل منصب نقيب النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار، في بيان اليوم الخميس، انه جرى بحث عقد لقاء أردني تونسي يضم أصحاب الأعمال من تجار قطع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في عمان خلال شهر أيلول المقبل، معربا عن ترحيبه بأي تعاون مشترك يهدف لزيادة التبادل التجاري، وبناء شراكات ومشاريع استثمارية، وإقامة علاقات استراتيجية بين البلدين الشقيقين.

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