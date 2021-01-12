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الثلاثاء، 12-01-2021 05:09 م

تجارة الأردن تثمن التوجيهات الملكية بفتح القطاعات بطريقة مدروسة

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الوكيل الاخباري - ثمنت غرفة تجارة الأردن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بفتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.

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وقال رئيس الغرفة، نائل الكباريتي، إن القطاع التجاري يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني.


وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن جلالته يضع الشأن الاقتصادي دائما بقمة أولوياته، مشيراً إلى الجهود التي قادها جلالة الملك منذ انتشار وباء فيروس كورونا لتجنيب الأردن أية صعوبات اقتصادية وحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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