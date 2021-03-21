تجارة الأردن تحث القطاع التجاري للحصول على مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - حث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، شركات ومنشآت ومؤسسات القطاعين التجاري والخدمي بعموم المملكة على الإسراع بالتسجيل للحصول على مطعوم فيروس كورونا لحماية سلامتهم وصحتهم.

اضافة اعلان



وأكد الكباريتي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المطعوم يعتبر ملاذا آمنا للوقاية من فيروس كورونا، ويمثل مع الإجراءات الصحية الأخرى خط الدفاع الأول لمواجهة الوباء ومكافحته ومنع انتشاره.



وأشار إلى أن مسؤولية مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تقع على عاتق الجميع، وخاصة في ظل الموجة الجديدة وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات التي تشهدها المملكة منذ فترة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير كميات كافية من المطعوم لتحصين المجتمع والمواطنين من الوباء.



وجدد الكباريتي دعوته للمنشآت التجارية والخدمية بكافة المملكة للاستمرار والالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، وضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مواد التعقيم وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحال.

بترا



