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الأحد، 14-03-2021 02:19 م

تجارة الأردن تخفّض ساعات العمل

غرفة تجارة الأردن
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة تجارة الأردن عن قيامها بتخفيض ساعات عملها لتصبح من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 2:30 ظهراً جاء ذلك نظراً لتطورات الوضع الوبائي في المملكة وتنفيذاً لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها لغايات التصدي لجائحة كورونا وتماشياً مع قرار رئيس الوزراء بتخفيض ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، والتزاماً بالسياسة العامة للحكومة.
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وناشدت غرفة تجارة الأردن، الشركات التجارية في كافة محافظات المملكة مراعاة أوقات دوام منشآتها وتخفيض دوام العاملين فيها بما يتماشى مع القرارات الحكومية وبحيث لا يتعارض مع مسيرة العمل والحركة الاقتصادية.

 




 

 


 

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