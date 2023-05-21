الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الأحد، 21-05-2023 01:43 م

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

ccf0f7778c37736cf7253e77260fed42


الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، خلال لقاء جمع وفدا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع رؤساء وممثلي مجالس المهارات القطاعية، لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتبادل الخبرات بمجالات التدريب المهني والتقني.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الأحد، ضم الوفد الذي زار المملكة فريق عمل من وكالة المهارات والتدريب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة الوكيل الدكتور أحمد الزهراني.


وقال الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء مجالس المهارات القطاعية، إن المجالس البالغ عددها 13 هي استشارية وتضم خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والجهات الرسمية في قطاع مهني محدد، مؤكدا أنها وسيلة فعالة للارتقاء بالتدريب والتعليم المهني والتقني بالمملكة.


وأشار إلى أن الأردن والسعودية تربطهما علاقات وطيدة في مختلف المجالات وصلت إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون، خاصة في الشأن التجاري والاستثماري والتدريبي والمشروعات المشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.


وأكد الحاج توفيق الذي يترأس مجلس مهارات قطاع التجزئة، استعداد غرفة تجارة الأردن وبقية غرف التجارة بالمملكة لتقديم الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية للسعودية وتعميم تجربة القطاع الخاص الأردني بمجالس المهارات القطاعية وزيادة التعاون المشترك بما يخدم سوق العمل والنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في البلدين.


واستمع الوفد الزائر إلى شرح عن تجربة القطاع الخاص في مجال مجالس المهارات القطاعية من قبل رؤساء وممثلي المجالس وقصص النجاح التي حققتها، مبينين أن الهدف من المجالس هو اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5545

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

11111111111111

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

6469f6138b709

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

999

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

0L5A8804

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

60acb36b2472b

"الأعلى للسكان" يشارك باجتماع تنسيقي مع المجلس العربي للسكان والتنمية

أخبار متعلقة
42022151097813200141

الأردن يرحب بتوقيع اتفاق حماية المدنيين في السودان

الملك-1-1

الملك يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة بالقمة العربية في جدة

384848_36_1665730739

السفارة السعودية بعمان تعلن تفاصيل إلغاء التأشيرة اللاصقة

1683632941259

وزيرة التنمية تلتقي وفدا من الإسكوا

63ea64d701c3f-79pkgcmjezeolqxa78d3e1r1de9zd18949u715flf8c

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

2021_03_02_12_03_17

بدء تدريب الدفعة 28 في الوطنية للتشغيل والتدريب