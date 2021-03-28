تجارة الأردن تطالب باتخاذ قرارات لتفادي نقص السلع وارتفاع الأسعار

الوكيل الاخباري -

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طالب مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرارات عاجلة، لتفادي نقص مختلف أنواع البضائع المستوردة في السوق المحلية، ومنعاً لارتفاع أسعار هذه المواد، نتيجة نقص التزويد، خاصة في شهر رمضان المقبل، بسبب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس.واقترح المجلس، في بيان اليوم الأحد، العمل على تسهيل استيراد مختلف أنواع البضائع عبر الموانئ اللبنانية والسورية، وتسهيل حركة التخليص عليها عبر معبر جابر الحدودي، واعتماد دائرة الجمارك الأردنية، أسعارَ الشحن البحري، من بلد المنشأ، دون زيادة قد تطرأ نتيجة نقص السلع.