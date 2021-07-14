تجارة الأردن تطالب بتأجيل أقساط القروض عن المواطنين والتجار

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات والنوفوتيه في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الأربعاء، بضرورة تأجيل أقساط القروض عن المواطنين والتجار، بهدف زيادة القوة الشرائية.

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وقال القواسمي في مؤتمر صحفي للحديث عن موسم عيد الأضحى المبارك، إن أسعار الألبسة والأحذية والأقمشة ثابتة في الأسواق حتى فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع في عملية الشحن من بعض الدول إلى الأردن، وإذا ما تم حصر تلك الارتفاعات سيكون هناك ارتفاع على الأسعار.



ولفت إلى أن التجار على أتم الاستعداد لطرح كل ما يلزم السوق المحلية من حاجات وخاصة مستلزمات المدارس بعد انقضاء عيد الاضحى.



وأوضح القواسمي أن فتح القطاعات ينشط الحركة التجارية خاصة الألبسة، لتشابك القطاع من القطاعات الأخرى، مثل صالات الأفراح والمدارس والجامعات، وما له من تأثير إيجابي على القوة الشرائية، في الوقت الذي أكد فيه أن القطاع ما زال يعاني من جائحة كورونا وتبعاتها.



وفيما يتعلق بالجائحة، أشار إلى أنه لغاية الآن هناك العديد من الأمور التي يعاني منها التجار من إغلاقات سابقة أو تخفيضات على الرواتب وزيادة الإيجارات والمصاريف التشغيلية.



كما طالب القواسمي بحوافز للمحافظة على استمرارية القطاع، منها تخفيض الرسوم الجمركية لما له من فائدة.



وبيّن أن حجم الاستيراد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 90 مليون دينار، مقارنة مع 190 مليون دينار خلال العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 20 بالمئة

