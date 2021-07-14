تجارة الأردن تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن موسم عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - تعقد غرفة تجارة الأردن الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للحديث عن استعدادات قطاع الألبسة والأحذية لموسم عيد الأضحى.

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وقالت الغرفة في بيان صحفي إنه سيتحدث من الغرفة ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات و النوفوتية أسعد القواسمي بحضور وسائل إعلامية للحديث عن موسم العيد والملابس بشكل عام.



ويضم قطاع الألبسة الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد. وفق غرفة تجارة الأردن.



وبحسب الغرفة بلغ حجم المستوردات من الألبسة العام الماضي نحو 85 مليون دينار معظمها تأتي من الصين وتركيا ومصر وغيرها.



وكانت الحكومة قررت تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر تموز/يوليو 2021 وحتى مساء الجمعة الموافق للثالث والعشرين من الشهر ذاته.

