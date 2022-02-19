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السبت، 19-02-2022 05:47 م

تجارة الأردن : زيارة وفد ولاية نبراسكا إلى الأردن ستفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن زيارة الوفد الأميركي من ولاية نبراسكا إلى الأردن، هي جزء من التعاون المشترك بين تجارة الأردن وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية لدعم التعاون الاقتصادي والبحث العلمي وتطوير الأعمال المشترك بين الأردن وأميركا.

وأوضح في بيان ،اليوم السبت، أن الوفد الذي التقى جلالة عبدالله الثاني، اطلع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة، من خلال ورشة العمل التي عقدتها الغرفة ولقاءات العمل مع عدد من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.

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