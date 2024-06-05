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الأربعاء، 05-06-2024 02:01 م

تجارة الأردن وعمان يبحثان بناء علاقات اقتصادية مع ألمانيا

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الوكيل الاخباري - شارك وفد من غرفتي تجارة الاردن وعمان بفعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع والعشرون والذي يعقد بالعاصمة الالمانية برلين، تحت شعار " ممارسة نشاطات الأعمال التجارية ذات التأثير ، فن بناء اتصالات وعلاقات دائمة.

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وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، مثل الوفد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفتين حاتم الزعبي وخطاب البنا ونبيل الخطيب وعلاء الدين ديرانية.


وأكد الحاج توفيق إن غرفة تجارة الاردن شاركت في هذا الحدث المهم لحرصها المستمر على أهمية بناء علاقات اقتصادية متوازنة بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث لا تزال الاستثمارات الألمانية محدودة في العالم العربي.


وقال الحاج توفيق ان الملتقى يهدف الى تسهيل الحوار وتبادل الأفكار وإقامة الشراكات التي تدفع التنمية المستدامة والابتكار في جميع أنحاء العالم العربي وألمانيا، من خلال فرص التواصل والجلسات الإعلامية والمناقشات المستهدفة، وتبادل المعرفة وبناء اتصالات دائمة تتجاوز الحدود والصناعات. 


وأشار الحاج توفيق الى عقد عدد من اللقاءات الجانبية للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول العربية منها سلطنة عمان، والاردن ومصر والعراق، كما بحث الوفد الأردني مع عدد من الوفود المشاركة في الحدث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز مجالات التعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الاردن وهذه الوفود.


واوضح انه تم المشاركة في العديد من الجلسات الحوارية، كما تم دعوة عدد من الوفود المشاركة  لزيارة الاردن والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء امتلاكه بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وقانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.


وشهد الملتقى والذي يعقد سنويا حضور ما يزيد على 300 مشارك من صناع القرار السياسي والاقتصادي ورجال الأعمال والمختصين من الجانبين العربي والألماني، وشارك نحو 60 متحدثا وخبيرا في 16 جلسة حوارية تناولت تقديم رؤى رائدة ومبادرات تعاونية وفرص مربحة.


 




 

 


 

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