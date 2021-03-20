السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعمم بمراقبة الأكسجين في مستشفياتها

مصدر حكومي لـ الوكيل: لا يمكن التنبؤ بالحظر الشامل طويل الأمد

تجارة الاردن: نطالب بإلغاء الجمارك والضرائب عن الزيوت النباتي

الصحة لـ الوكيل :الوضع مطمئن في مستشفى إربد الميداني -صور

الفراية يتفقد سير العمل في مستشفى الامير حمزة

أسعار الذهب السبت 20/3/2021

مستشفى الجامعة الاردنية لـ الوكيل : لا يوجد خلل بالاكسجين امس وما جرى أمر طبيعي

وفيات السبت 20/3/2021

الحكومة: الأردن حريص على تعزيز العلاقات مع مصر

الضمان : تسهيلات لزيادة شريحة متلقي لقاح كورونا

السبت، 20-03-2021 11:22 ص

تجارة الاردن: نطالب بإلغاء الجمارك والضرائب عن الزيوت النباتي

زيوت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - طالبت غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية.

اضافة اعلان

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي السبت، أن مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و 30 بالمئة بحسب النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي ينعكس على أسعارها محليا.


وأضاف أن تجارة الأردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بامكانية إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الأسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.


وأشار حمادة إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على ثمنها في بلد المنشأ إلى جانب تضاعف تكلفة الشحن.


وبيّن أن المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة منها: ماليزيا وأوكرانيا وروسيا وأميركا، مؤكدا أن أسعارها تخضع لبورصة عالمية.


ويذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

 

بترا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع 4775 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الصحة

الصحة تعمم بمراقبة الأكسجين في مستشفياتها

قف

مصدر حكومي لـ الوكيل: لا يمكن التنبؤ بالحظر الشامل طويل الأمد

999-4-1200x675

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية أرزينجان التركية

بلعاوي 4

الصحة لـ الوكيل :الوضع مطمئن في مستشفى إربد الميداني -صور

3202118203438414034938

الفراية يتفقد سير العمل في مستشفى الامير حمزة

أخبار متعلقة
main_image603762bd3f54b

البسكويت المحشي يثير استياء الأردنيين - شاهد

حظر-التجول-0304202005

مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي : #أرفض_حظر_الجمعة

220211591423217808459

الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا

1202116201720407349793

أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120212610858162053250

الصفدي يؤكد دعم الأردن لجهود نزع السلاح النووي