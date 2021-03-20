تجارة الاردن: نطالب بإلغاء الجمارك والضرائب عن الزيوت النباتي

الوكيل الإخباري - طالبت غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية.

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وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي السبت، أن مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و 30 بالمئة بحسب النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي ينعكس على أسعارها محليا.



وأضاف أن تجارة الأردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بامكانية إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الأسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.



وأشار حمادة إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على ثمنها في بلد المنشأ إلى جانب تضاعف تكلفة الشحن.



وبيّن أن المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة منها: ماليزيا وأوكرانيا وروسيا وأميركا، مؤكدا أن أسعارها تخضع لبورصة عالمية.



ويذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

بترا



