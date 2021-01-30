تجارة الزرقاء: الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة يسرع وتيرة النشاط التجاري

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن التزام جميع القطاعات التجارية ببروتوكولات التدابير الوقائية التي تقررها وزارتا الصحة والعمل العمل سيؤدي إلى عودة كل القطاعات الاقتصادية لممارسة أنشطتها سريعا.وأضاف في تصريح صحافي اليوم السبت إن ذلك سيسهم بتسريع وتيرة النشاط التجاري ما ينعكس إيجابا على التجار والعاملين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام.ودعا شريم أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بأحكام أوامر الدفاع، وارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد المقررة داخل المنشآت التجارية، حفاظا على الصحة العامة.وقال إن منع انتشار الوباء مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تتطلب من جميع المواطنين والتجار والمسؤولين التكاتف لإنجاح الجهود لحماية الوطن والمواطن من هذه الجائحة.يشار إلى أن الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم 25 الذي يشمل غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإغلاق المنشآت المخالفة.