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الثلاثاء، 02-08-2022 08:30 م

تجارة الزرقاء تبحث سبل التعاون في المجالات التجارية مع باكستان

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم مع الملحق التجاري في السفارة الباكستانية خادم علي، اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة، سبل التعاون في المجالات التجارية بين الأردن وباكستان وضرورة العمل من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ومشاريع استثمارية باكستانية جديدة في الأردن ،وخاصة في قطاع الأقمشة والمنسوجات.

وقال شريم، خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس باسم الكيلاني وعضو الهيئة العامة جان رحمان خان :" إن الغرفة ترحب بمشاركة القطاع التجاري في معرض اكسبو 2022، والذي سيقام في الباكستان خلال شهر آب الحالي"، مشيراً إلى ضرورة تقديم السفارة الباكستانية التسهيلات اللازمة للتجار من أجل المشاركة في المعرض وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ".

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