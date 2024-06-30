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الأحد، 30-06-2024 05:06 م

"تجارة الزرقاء" تبحث والسفارة التونسية تعزيز التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، اليوم الأحد، مع السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي، ونائب رئيس البعثة محمد علي بنحبيب، والملحق التجاري التونسي هشام الناجي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس.
واستعرض شريم خلال اللقاء حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى تونس 12.6 مليون دينار، بينما بلغ حجم المستوردات من تونس للعام نفسه 12.5 مليون دينار، مؤكدا أهمية دعم فرص التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، والعمل على ترويج تونس سياحيا من خلال الشركات السياحية الأردنية.

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