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الإثنين، 31-05-2021 07:37 م

تجارة عمان : بانتظار حلول حكومية لتسهيل فتح القطاعات

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن شرط  مرور ٢١ يوم على أخذ جرعة الأولى من فيروس كورونا لفتح المنشآت يعد عائق أمام العديد من المنشآت.

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وأضاف الحاج اليوم الإثنين٬ خلال تصريحات صحفية٬ أن أغلب العاملين في المنشآت من فئة الشباب٬ مشيرا إلى أن الأولوية على منصة الصحة كانت لكبار السن في إعطاء اللقاح.


و بشأن صالات الأفراح نوه الحاج أنه من غير الممكن أن يتم دعوة ١٠٠ شخصا فقط٬ قائلا " القاعات كبيرة وتمتلك طاقة استيعابية تمكننا من تطبيق شروط السلامة العامة".


وأكد أن أصحاب المنشآت بانتظار الحكومة النظر في مطالبهم واتخاذ الإجراء والحلول المناسب لفتح القطاعات دون عوائق .

 




 

 


 

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