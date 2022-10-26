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الأربعاء، 26-10-2022 03:03 م

تجارة عمان تبحث العلاقات الاقتصادية مع مالطا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية تطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من جمهورية مالطا، لتعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية وبخاصة بالقطاعات الواعدة.

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وقال الحاج توفيق خلال لقائه أمين عام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا كريستوفر كوتايار، إن مبادلات البلدين التجارية ما تزال متواضعة جدا وأقل من الطموحات بالرغم من توفر فرص كبيرة لزيادتها.

 

وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أكد الحاج توفيق أهمية زيارات الوفود التجارية من جمهورية مالطا لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي لدخول أسواق المنطقة.


ورحب خلال اللقاء الذي حضره نائبه نبيل الخطيب وعضو مجلس إدارة الغرفة المهندس جمال بدران ومدير عام الغرفة هشام الدويك والقنصل الفخري لجمهورية مالطا أشرف قعوار، بمبادرة عقد ندوة عبر الإنترنت (Webinar) مع الغرفة بالتنسيق مع القنصلية الفخرية لجمهورية مالطا بالمملكة، مؤكدا استعداد الغرفة لترتيب ذلك قريبا.

 

 




 

 


 

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