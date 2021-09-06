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الإثنين، 06-09-2021 03:15 م

تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الباكستان

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 الوكيل الاخباري - بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مساء أمس الأحد، مع سفير باكستان لدى المملكة سجّاد علي خان، سُبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض التجارية.

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، أكد أعضاء المجلس أهمية دعم فرص التعاون السياحي المتاحة بين الاردن وباكستان، وخاصة السياحية الدينية لكون المملكة تضم العديد من مقامات وأضرحة الصحابة.

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