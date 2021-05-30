تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الوكيل الإخباري - بدأت غرفة تجارة عمّان صباح الأحد باستقبال، أصحاب العمل من منتسبيها، الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة والعودة لممارسة أعمالهم الأول من الشهر المقبل، حسبما تم تحديده في خطة الحكومة.

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وقالت الغرفة في بيان صحفي، إنها "اتفقت مع وزارة العمل والصناعة والتجارة والتموين والسياحة وأمانة عمان الكبرى واللّجنة الأولمبية على استقبال طلبات أصحاب العلاقة في القطاعات التي قررّ مجلس الوزراء السماح لها بإعادة ممارسة أعمالها في الأول من حزيران المقبل والتوقيع على البروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في هذه المنشآت."



وتتوزع هذه المنشآت على المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية ونوادي الفروسية والمسابح العامة ودور السينما، بالإضافة لمراكز البلياردو والسنوكر الترويجية الرياضية وَمدن الترفيّه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والحمامات التركية والشرقية.



ودَعت الغرفة مالكي هذه المنشآت لمراجعتها في مقرها بمنطقة الشميساني من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وحتى مساء يوم الخميس، الثالث من حزيران للاطلاع على البروتوكولات التي تنظم عملها والتوقيع على طلب إعادة فتح المنشأة والتعهد الخاص من قبل صاحب العمل أو المفوّض عن المنشأة بتنفيذ هذا البروتوكول الصادر عن وزارة العمل والمعتمد من وزارة الصحة كلاً حسب قطاعه.



وتشترط البروتوكولات من صاحب العمل تقديم قائمة تتضمن بأسماء أصحاب العمل والعاملين في المنشأة من أربعة مقاطع والرقم الوطني لهم وتاريخ ولادتهم وما يثبت تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وأن يكون قد مضى 21 يوماً على ذلك للسماح لهم بالعودة لممارسة العمل.



وبموجب البروتوكولات تلتزم المنشأة بتفعيل تطبيق (سند) لمتابعة الحالة الصحية لمرتادي هذه المنشآت لاحقاً، وأن تقوم بتزويد الجهة المختصة بترخيصها باسم الشخص الذي سيتم تعيينه كضابط وقاية صحية من ضمن العاملين لديها ومن الشروط المحددة لذلك.



وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن "هذا الترتيب مع الجهات المعنية جاء للتسهيل على أعضاء الغرفة وتوفير الوقت والجهد عليهم"، مبينا أن تجارة عمان اتخذت مختلف الإجراءات اللوجستية اللازمة للتسهيل على أعضاء الغرفة لإتمام معاملاتهم بحضور مندوبين عن وزارتي السياحة وأمانة عمان واللجنة الأولمبية الأردنية طيلة ساعات الدوام الرسمي.



وأضاف الحاج توفيق، بأن "الغرفة سلّمت الجهات الحكومية ملاحظاتها على مسودة البروتوكولات و التي وردتها من أعضاءها في القطاعات المغلقة حيث سيتم دراستها والرد عليها".



وحسب الحاج توفيق بإمكان أصحاب المنشآت المغلقة في العاصمة مراجعة الجهات الحكومية في مقراتها وفروعها في العاصمة لتقديم طلبات إعادة فتح منشآتهم إذا رغبوا بذلك إضافة إلى القيام بذلك في مقر الغرفة.