تجارة عمّان تدعو لإنقاذ القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ القطاع السياحي باعتباره الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

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وأكد الحاج توفيق خلال لقاء مشترك مساء أمس الثلاثاء، بين مجلسي غرفة تجارة عمان وجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، ان القطاع السياحي ومعظم القطاعات التجارية والخدمية الاخرى تعاني من تداعيات جائحة كورونا.



ولفت الى ان الغرفة طلبت عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحضور الوزراء المعنيين بمختلف مكونات القطاع السياحي لمناقشة تداعيات كورونا على هذه القطاعات ووضع تصورات للحلول اللازمة، مشيرا الى المساهمات الكبيرة للقطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



واشار الحاج توفيق الى ان شركات الحج والعمرة ووكلاء السياحة والسفر هي من أكثر القطاعات السياحية تضررا جراء تبعات الجائحة، مبينا ان الغرفة تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل باعتبارها البيت الآمن لكل تاجر في العاصمة.



بدوره، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة ان مجلس الإدارة يتطلع الى مزيد من التعاون والشراكة مع الغرفة لخدمة منتسبي القطاع الذي يواجه ظروفا صعبة واستثنائية.



واوضح ان القطاع السياحي يمر اليوم بأزمة حقيقية، لافتا الى ان قطاع السياحة يعد من اهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ويتشابك مع العديد من القطاعات الأخرى بطريقة غير مباشرة ويوفر آلاف فرص العمل للأردنيين.



وناقش الحضور آليات دعم مكاتب وشركات السياحة والسفر بمختلف فئاتها، وذلك من خلال إعادة النظر ببرامج الدعم المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، "استدامة" و "حماية" و"تعافي" على نحو يحافظ على العمالة لدى هذه الشركات والمكاتب واكدوا ضرورة الاستفادة من صندوق المخاطر وتأجيل اقساط الاشتراك بالضمان الاجتماعي والإعفاء الضريبي والإعفاء من الغرامات ورسوم رخص المهن وإمكانية الاستفادة من القروض الممنوحة من الحكومة.



وثمّن الحضور جهود مجلس إدارة غرفة تجارة عمان في دعم جميع القطاعات التجارية والخدمية ومنها القطاع السياحي، ودورها البارز خلال جائحة كورونا من خلال متابعتها لمختلف الملفات ومساعدة القطاعات المتضررة والحيلولة دون اغلاق الكثير من المنشآت وتسريح موظفيها، داعين الى تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة تتضمن المطالب والقضايا التي تهم السياحة لرفعها للجهات المعنية لمساعدة القطاع على التعافي من آثار الجائحة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وامين سر مجلس ادارتها بهجت حمدان.