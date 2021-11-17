الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

الدكتور نذير عبيدات يوضح بشأن عودة الاغلاقات

الصحة توضح حول سبب ارتفاع اصابات كورونا

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

وفاة و3 إصابات بحادث سير في اربد

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بذريعة طعن جنديين بالقدس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السفارة المغربية في عمان تحتفي بالذكرى 66 لاستقلال المغرب

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

الأربعاء، 17-11-2021 04:32 م

تجارة عمان تدعو للاستمرار بالالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة

1120213152158808985044


الوكيل الاخباري - دعت غرفة تجارة عمان تجار العاصمة للاستمرار في الالتزام بشروط السلامة العامة، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت الغرفة، في بيان اليوم الأربعاء، القطاع التجاري والخدمي بعدم مجاملة الزبائن أو مراجعي شركاتهم ومؤسساتهم ومحالهم التجارية على حساب المصلحة العامة، مشددة على ضرورة عدم مخالفة بلاغات وأوامر الدفاع سارية المفعول.

ودعت الغرفة القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة إلى المساهمة بالدعوة وحث العاملين بالشركات والمنشآت للإقبال على تلقي اللقاح باعتباره السبيل الوحيد المتاح حاليا للحد من انتشار الوباء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

w

دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114164417920547970

السفارة المغربية في عمان تحتفي بالذكرى 66 لاستقلال المغرب

f

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

9

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى استقلال بلاده

أخبار متعلقة
كورونا 6

32 ألفا و231 إصابة كورونا نشطة في المملكة

1020211592737240396346

لجنة الأوبئة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

6057844de811a

ارتفاع عدد الإصابات النشطة محليا

6057844de811a

15.8 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

1-1403966

28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا