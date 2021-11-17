تجارة عمان تدعو للاستمرار بالالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة

الوكيل الاخباري - دعت غرفة تجارة عمان تجار العاصمة للاستمرار في الالتزام بشروط السلامة العامة، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وطالبت الغرفة، في بيان اليوم الأربعاء، القطاع التجاري والخدمي بعدم مجاملة الزبائن أو مراجعي شركاتهم ومؤسساتهم ومحالهم التجارية على حساب المصلحة العامة، مشددة على ضرورة عدم مخالفة بلاغات وأوامر الدفاع سارية المفعول.



ودعت الغرفة القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة إلى المساهمة بالدعوة وحث العاملين بالشركات والمنشآت للإقبال على تلقي اللقاح باعتباره السبيل الوحيد المتاح حاليا للحد من انتشار الوباء.

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