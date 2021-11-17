تجارة عمان تعيد إحياء المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة ستعمل على إحياء فكرة إنشاء معرض دائم في مقرها للمنتجات الفلسطينية؛ لاطلاع الوفود التي تزور الغرفة على المنتجات والبضائع الفلسطينية للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني.



وأشار الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارة الغرفة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل، اليوم الأربعاء، إلى أن تجارة عمان ستطلق قريبا منصة إلكترونية "اونلاين"، ستكون فلسطين الشريك الأول لها، حيث سيجري توفير معلومات مفصلة عن الاقتصاد الفلسطيني، والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه.

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