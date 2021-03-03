تجارة عمان لـ الوكيل : التجار بحاجة لوقت كافٍ قبل رمضان

الوكيل الإخباري - خاص - أكد رئيس غرفة تجارة عمان ، خليل الحاج توفيق أن إعادة فتح القطاعات ليست السبب في ارتفاع نسبة عدد إصابات فيروس كورونا.



وبيّن الحاج توفيق لـ " الوكيل الإخباري " أن عدم تشديد الرقابة على المناسبات الإجتماعية خلال الفترة السابقة، تسبّبت بارتفاع ملموس بأعداد الإصابات .



وحول إعادة فتح المطاعم، لفت انها ما زالت تطالب بالسماح بالعمل خلال ساعات الحظر الليلي بما يسمى" الدليفري " ، مشيراً أنه لا جدوى لتقليص ساعات الحظر الليلي على المنحنى الوبائي .



ودعا الحاج توفيق، الحكومة إلى الوضوح والشفافية بشأن آلية دوام التجّار، خلال شهر رمضان المبارك ، وقال " إن التجار بحاجة لوقت كافٍ، للتحضيرات المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيراد بضائعهم قبل الشهر الفضيل " .



وأكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، خلال تصريحات سابقة أن المنحنى الوبائي متصاعد، وهناك تزايد في أعداد الإصابات، مشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

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