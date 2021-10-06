الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بانتخابه

مركز الأزمات : 2000 طالب أصيبوا بالفيروس منذ بداية العام الدراسي

السجن لمعلم زور اجازات مرضية

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

التربية تقرر تعليق الدوام بشعبة صفية في مدرسة حكومية

التربية : انخفاض عدد المدارس التي تعمل بالتناوب

صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات سكنية في الشونة الشمالية

الأمانة لـ الوكيل : لم يتم حسم توقيت إزالة العمارة المتصدعة

تجارة عمان لـ الوكيل: كلفة الشحن للسلع السورية اقل من غيرها

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

الأربعاء، 06-10-2021 02:42 م

تجارة عمان لـ الوكيل: كلفة الشحن للسلع السورية اقل من غيرها

1-1368548


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن فتح المعابر بين الأردن وسوريا، سيكون لها أثر واضح على الأسواق الأردنية.

اضافة اعلان

 

وقال الحاج توفيق بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن حركة الاستيراد من سوريا لم تتوقف، وانما تم منعها في عام 2019.

 

وأشار إلى أنه تم منع استيراد 1897 سلعة و195 سلعة زراعية في عام 2019.

 

وبين إن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير كما يتحدث البعض بعد عودة المعابر للعمل مع سوريا لان البضاعة السورية ليست رخيصة كما في السابق ، مضيفا ان العملة قد تراجعت.

 

وأشار إلى أن أسعار السلع، يحكمها العرض والطلب والكلفة، موضحا أنه أصبح أمام الأردنيين خيارات عديدة وهذا من حق المستهلك.

 

ولفت إلى أن هنالك العديد من السلع، مثل الخضار والفواكه والألبسة قد تكون بديل هام للأردنيين بدلاً من استيرادها من الصين.

 

وبشر الحاج توفيق الاردنيين أن كلف الشحن والوقت مع سوريا ستكون أقل بكثير من مع الصين، ما يعني أنه سينعكس ايجابيا على أسعار السلع.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020214125115138035690

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بانتخابه

مدرسة

مركز الأزمات : 2000 طالب أصيبوا بالفيروس منذ بداية العام الدراسي

السجن-والاعتقال

السجن لمعلم زور اجازات مرضية

وزارة التربية والتعليم

التربية تقرر تعليق الدوام بشعبة صفية في مدرسة حكومية

طلبة 5

التربية : انخفاض عدد المدارس التي تعمل بالتناوب

resize

صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات سكنية في الشونة الشمالية

أخبار متعلقة
الخصاونة1

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

شاحنات

مطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع بمعبر جابر

خ

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

حدود-جابر-copy-scaled

مدير حدود جابر لـ الوكيل: 10 دنانير رسوم مغادرة الاردني إلى سوريا

fff

مها العلي: حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يبلغ 100 مليون دينار

6101a52365fa9

الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا