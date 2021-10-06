تجارة عمان لـ الوكيل: كلفة الشحن للسلع السورية اقل من غيرها

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن فتح المعابر بين الأردن وسوريا، سيكون لها أثر واضح على الأسواق الأردنية.

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وقال الحاج توفيق بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن حركة الاستيراد من سوريا لم تتوقف، وانما تم منعها في عام 2019.

وأشار إلى أنه تم منع استيراد 1897 سلعة و195 سلعة زراعية في عام 2019.

وبين إن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير كما يتحدث البعض بعد عودة المعابر للعمل مع سوريا لان البضاعة السورية ليست رخيصة كما في السابق ، مضيفا ان العملة قد تراجعت.

وأشار إلى أن أسعار السلع، يحكمها العرض والطلب والكلفة، موضحا أنه أصبح أمام الأردنيين خيارات عديدة وهذا من حق المستهلك.

ولفت إلى أن هنالك العديد من السلع، مثل الخضار والفواكه والألبسة قد تكون بديل هام للأردنيين بدلاً من استيرادها من الصين.

وبشر الحاج توفيق الاردنيين أن كلف الشحن والوقت مع سوريا ستكون أقل بكثير من مع الصين، ما يعني أنه سينعكس ايجابيا على أسعار السلع.

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