تجار: إقبال ضعيف على الحديد والاسمنت بالأسواق المحلية رغم انخفاض الأسعار

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- تراوحت أسعار طن الحديد شد 60، اليوم الثلاثاء، بين 545-555 دينار، وبلغ سعر الطن على أرض المصنع حوالي 530 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وقال التجار إن الأسعار أعلاه تشمل كلف النقل إلى موقع المشتري داخل حدود العاصمة عمّان، وقد تزيد لباقي المحافظات نظرا لبُعد المسافة عن المحلات أو المصانع، في حين بلغ سعر طن الاسمنت نحو 98 دينار شامل أجور النقل للمستهلك و88 دينار على أرض المصنع.وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك للمقترضين وتأثير الحرب على قطاع غزة ساهما بالحد من ارتفاع الإقبال على شراء الحديد والاسمنت خلال الصيف الحالي رغم انخفاض الأسعار عما كانت عليه في السابق.ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف، في حين يبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.