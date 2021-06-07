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الإثنين، 07-06-2021 05:23 م

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - دعت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، المواطنين للتسوق لشراء مستلزمات عيد الأضحى المقبل وعدم الانتظار لفترة الذروة قبل حلول العيد بأيام قليلة.
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وأشارت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الأسواق مليئة بالعروض والتخفيضات على الأسعار، لافتة إلى أن أسعار الملابس والأحذية، انخفضت بنحو 15 بالمئة في موسم عيد الفطر الماضي، مقارنة بموسم 2020.

وأوضحت النقابة أنها أجرت دراسة ميدانية، ومسحاً للأسواق، أظهرت أن انخفاض الأسعار، نتج عن حالة الركود التي عاشتها الأسواق طيلة الفترة الماضية، والتي كدّست جزءا من البضائع في مستودعات التجار، ما دفعهم لتخفيض الأسعار في عيد الفطر؛ لجذب المواطنين للشراء، وحاجة التاجر للسيولة النقدية للوفاء بالالتزامات المطلوبة منه، من إيجارات محلات، ورواتب موظفين، وتكاليف تشغيلية.

 




 

 


 

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