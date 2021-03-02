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الثلاثاء، 02-03-2021 04:36 م

تجار الألبسة لـ الوكيل: تأجيل عرض بضائع فصل الربيع

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الوكيل الإخباري – خاص - قال نقيب تجار الأحذية والألبسة منير أبو دية إن التجار أجلوا موعد عرض البضائع الربيعية للموسم الجديد ذلك بسبب تكدس البضائع الشتوية في المحلات التجارية .
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وأشار أبو دية لـ " الوكيل الإخباري " أن عرض البضائع الربيعي كان من المفترض أن يبدأ مع بداية شهر آذار مبيناً أن التجار أخروا بدء الموسم إلى منصف الشهر الحالي.

ولفت أن المحلات ما زالت مستمرة بالتنزيلات في جميع أنحاء المملكة وقد تصل نسبتها لغاية 70% .

وأضاف أبو دية أن التجار يعانون من تكدس البضائع الشتوية وركود بالحركة الشرائية في الأسواق رغم إنتهاء موسم الشتاء وبدء موسم الربيع.

وكان قد أعلن وزير الصحة نذير عبيدات أنّ حظر التجوال الشامل ليوم الجمعة سيستمر حتى نهاية آذار كحد أدنى .

 




 

 


 

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