تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

الوكيل الإخباري - أكد تجار ومستوردو زيوت نباتية، أن المواطن والمستهلك سيلمسان انخفاضاً واضحاً على أسعار مادة الزيوت النباتية بمختلف أصنافها المتداولة بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

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وأشاروا إلى أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع أثمانها عالميا على الرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة.



وأكدوا أن الانخفاض الكلي سيظهر جلياً على البضائع المستوردة خلال الفترة المقبلة، أي بعد نفاد البضائع الموجودة حالياً والتي استوردت قبل الانخفاض في الأسعار.



وقال رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن تراجع أسعار الزيوت النباتية عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية بالرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة، مؤكدا أن نسبة الانخفاض ستكون أكبر عندما تصل البضائع بالسعر الجديد.



وأضاف أن أكثر سلعة شهدت انخفاضا على أسعارها هي زيت النخيل بمتوسط بلغ 35%، وهي الأكثر استهلاكا لدى المطاعم، تلاها زيت الصويا بنسبة 25%، ثم دوار الشمس بنسبة 15%، وأخيراً زيت الذرة بنسبة 10%.



وبين أن نسب الانخفاض متفاوتة تبعاً لنوع الزيت وحجم العبوات وبلد المنشأ، فيما هناك 7 مصانع زيوت في المملكة وعدد كبير من المستوردين من مصادر و مناشئ مختلفة.







