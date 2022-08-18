الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الخميس، 18-08-2022 01:59 م

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

image_750x422_5e1041e5ab7c1


الوكيل الإخباري - أكد تجار ومستوردو زيوت نباتية، أن المواطن والمستهلك سيلمسان انخفاضاً واضحاً على أسعار مادة الزيوت النباتية بمختلف أصنافها المتداولة بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان


وأشاروا إلى أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع أثمانها عالميا على الرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة.


وأكدوا أن الانخفاض الكلي سيظهر جلياً على البضائع المستوردة خلال الفترة المقبلة، أي بعد نفاد البضائع الموجودة حالياً والتي استوردت قبل الانخفاض في الأسعار.


وقال رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن تراجع أسعار الزيوت النباتية عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية بالرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة، مؤكدا أن نسبة الانخفاض ستكون أكبر عندما تصل البضائع بالسعر الجديد.


وأضاف أن أكثر سلعة شهدت انخفاضا على أسعارها هي زيت النخيل بمتوسط بلغ 35%، وهي الأكثر استهلاكا لدى المطاعم، تلاها زيت الصويا بنسبة 25%، ثم دوار الشمس بنسبة 15%، وأخيراً زيت الذرة بنسبة 10%.


وبين أن نسب الانخفاض متفاوتة تبعاً لنوع الزيت وحجم العبوات وبلد المنشأ، فيما هناك 7 مصانع زيوت في المملكة وعدد كبير من المستوردين من مصادر و مناشئ مختلفة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

image

رئيس الوزراء يهنِّئ بخطوبة سموّ وليِّ العهد

أخبار متعلقة
294829924_1123185278409964_5976682185152956207_n

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسة بجنوب عمان

0L5A4676

المستقلة للانتخاب : قبول طلب تأسيس حزب إرادة / تحت التأسيس

1_Pp_MG6Cd5plnJn9OOeSIfg-scaled-1536x1025

%15 زيادة واردات المواشي عبر ميناء العقبة

0L5A1066

وفاة و21 اصابة بحوادث السير في الأردن خلال 24 ساعة

5202229102728702209747

ملاحة الأردن : الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع النفط تبددان آمال انخفاض أسعار الشحن

1

السفير المكسيكي يشيد باستجابة الأردن للأزمات الإنسانية