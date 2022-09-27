تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

الوكيل الاخباري - شكا تجار من انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة شرق العاصمة عمّان منذ 17 يوماً على التوالي دون أي حلول في الأفق.

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وقالوا في حديث لـ " الوكيل الإخباري" إن قطع الكهرباء عنهم جاء بعد أن قامت شركة الكهرباء الأردنية بفصل الخطوط عن كامل المحلات ومواقف الباصات بعد حريق شب في أحد المحال، موضحين أن الشركة تمتنع عن تركيب عدادات للتجار بحجة عدم وجود تنظيم.



وأكدوا أن إنارة المجمع منذ 30 عاماً من خلال ( كيبلات خارجية) ولا يوجد عدادات كهرباء في المحال، متسائلين أين كانت الشركة وأمانة عمان كل هذه السنوات عن هذا الخلل التنظيمي؟



وأشاروا أن المجمع بعد الساعة 6 مساءاً يغوص في ظلام دامس لانعدام الإنارة فيه، قائلين إن المركبات والمحال عرضة للسرقة إذا بقي هذا الحال دون إجراء سريع.



وأوضح تجار أنه لا يمكنهم استئجار مولدات كهرباء تعمل على الديزل يومياً لتشغيل الكهرباء، مطالبين بايجاد حل لهم بالسرعة الممكنة.



وأضافوا أن المجمع هو مكان رزقهم ومصدر دخلهم، وأن انقطاع الكهرباء عنهم كبدهم مخاسر كثيرة لأنهم يجبرون على الإغلاق مع غروب الشمس كل يوم.



وطالب التجار شركة الكهرباء باعادة توصيل الكيبلات وتركيب عدادات جديدة لتنظيم الإنارة حتى تستمر أعمالهم، كما طالبوا أمانة عمان بان تقوم بدورها في المجمع من حيث التنظيم والنظافة.