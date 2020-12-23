الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

تجار في وسط البلد يعلنون عن إضراب مفتوح

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الأربعاء، 23-12-2020 01:47 م

تجار في وسط البلد يعلنون عن إضراب مفتوح

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الوكيل الاخباري - أعلن تجار شارعي الهاشمي وقريش بمنطقة وسط البلد عن إضراب مفتوح سيقومون به، نتيجة توقف أعمال الحفريات واكتشاف آثار رومانية في المكان.
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وناشد التجار الجهات المختصة، تحديد موعد نهاية الأعمال في الحفريات، ومصير الآثار المكتشفة مؤخرا، مؤكدين أنهم المتضررون الأكثر من الإغلاقات الحاصلة في المنطقة، بالإضافة الى ضرورة تعويضهم عن فترة الإغلاقات التي لحقت بهم إثر أعمال الحفر وإنشاء العبارة الصندوقية، موضحين أنهم شهدوا أزمات مالية نتيجة تتابع الأزمات أولها جائحة كورونا، وآخرها أعمال الحفريات.

 




 

 


 

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