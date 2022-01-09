تجار قطريون يستوردون الخضار الأردنية لتعويض النقص بأسواقهم

الوكيل الإخباري - يلجأ عدد من التجار والمستوردين القطريين إلى السوق الأردني لتعويض النقص في بعض أصناف الخضار والفاكهة التي لا تتوفر بكثرة في السوق القطري.

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ويقوم التجار بالتعاقد على استيراد شحنات إضافية من الخضار والفواكه، وتوفيرها في مختلف المتاجر ومراكز التسوق ومنافذ البيع الكبرى في العديد من مناطق قطر، خصوصا داخل العاصمة الدوحة.



وقال تجار قطريون، إن الكميات الجديدة التي جرى التعاقد عليها من أصناف الخضار والفاكهة التي تشهد طلبا كبيرا في السوق المحلي، ستصل قطر خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن أكثر الأصناف التي واجهت طلبا كبيرا ومتزايدا في أسواق قطر خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى فقدانها، أو بيعها بأسعار باهظة، هي الطماطم، والكوسا، والزنجبيل والحمضيات خاصة الليمون.



وشكا مستهلكون من فقدان هذه الأصناف تحديدا أو عدم توفرها بكميات كافية، وأحيانا بيعها بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المعتادة جراء ازدياد الطلب بشكل كبير عليها.



واشار صالح الكعبي وهو تاجر خضار وفاكهة، إلى ان هناك شحا واضحا في توفر الليمون والزنجبيل الطازج، اثر اقبال جمهور المستهلكين على شراء السلعتين بكثافة كبيرة بسبب تزايد أعداد الإصابات اليومية بكورونا في قطر خلال الآونة الأخيرة.



وأكد الكعبي أن هناك كميات كبيرة إضافية في العديد من أصناف الخضار والفاكهة، ستصل من الأردن خلال الساعات المقبلة، مطالبا القائمين على منافذ البيع المحلية عدم بيع السلع التي تلقى طلبا كبيرا بأكثر من أسعارها الطبيعية، والمستهلكين بعدم شراء أكثر من احتياجاتهم الاعتيادية، للحفاظ على استمرار توفر السلعة، ومنع ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.



من جانبه، قال نعيم الهاجري، وهو مدير شركة قطر للاستيراد والتصدير، إنه ومنذ ملاحظة فقدان بعض أصناف الخضار والفاكهة في الأسواق القطرية قبل بضعة أيام، وعدم توفرها بكميات كافية، سارع العديد من التجار والمستوردين إلى إبرام تعاقدات جديدة مع السوق الأردني، من خلال الشركات المسوقة والمصدرة لمنتجات الخضار والفاكهة، بهدف توفير كميات إضافية في قطر، وتعزيز عمليات الشحن للأصناف التي تشهد نقصا في توفرها وارتفاعا في أسعارها.



وأضاف انه ونتيجة لهذه التعاقدات الجديدة، فإن المستهلكين سيلحظون خلال الأيام القليلة المقبلة توفر كافة أصناف الخضار والفاكهة بالكميات الكافية ودون استثناء.



بدوره، اوضح سلطان الخيارين، وهو صاحب شركة لاستيراد الخضار والفاكهة، ان السوق الأردني لطالما كان وسيبقى مزودا مهما لقطر بجميع أصناف منتجات الخضار والفاكهة، لافتا إلى أن هذه المنتجات تتميز بجودتها العالية ونوعيها الممتازة، فضلا عن مقدرتها التنافسية العالية من حيث الأسعار، ما يجعلها تلقى رواجا كبيرا وطلبا متناميا من معظم شراح المستهلكين دون استثناء.