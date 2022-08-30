الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 07:10 م

تجديد اتفاقية التعاون العلمي بين آل البيت وقنصلية ساحل العاج

8202224155428307941880


الوكيل الاخباري -جددت جامعة آل البيت، ممثلة برئيسها الدكتور هاني الضمور، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاونها العلمي والأكاديمي والتبادل الثقافي الموقعة عام 2019 مع وفد القنصلية الفخرية لجمهورية ساحل العاج، برئاسة الدكتور عوني الرجوب.

وبحسب بيان عن الجامعة، اليوم، فإن تجديد الاتفاقية الموقعة يأتي بهدف توثيق العلاقات من أجل رفع سوية التعليم وتحسين مخرجاته، وتطوير وسائل التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي في كل من الأردن وساحل العاج وتبادل الزيارات الأكاديمية بين جامعة آل البيت والمؤسسات التعليمية العاملة في جمهورية ساحل العاج، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات العلمية والتطبيقية بما فيها علوم الدين واللغة العربية في كلا الدولتين .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

wwwwww

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

8202219194227599633759

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

fffff

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

wwww

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5e09c14054f96

إعلان صادر عن جامعة آل البيت

1661246191159

التعليم العالي وتنشيط السياحة توقعان اتفاقية تعاون في مجال السياحة التعليمية

62fa41eeab01a

إطلاق ملتقى أنا أشارك لدمج الشباب الأردني في العمل السياسي

1

معرض للنباتات الاردنية في آل البيت

1220212118036516130672

اتفاقية بين مستشفى المقاصد ونقابة البصريات

820229141116632922309

فوز العلوم والتكنولوجيا ببطولة الجامعات للشطرنج