تجديد اتفاقية التعاون العلمي بين آل البيت وقنصلية ساحل العاج

الوكيل الاخباري -جددت جامعة آل البيت، ممثلة برئيسها الدكتور هاني الضمور، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاونها العلمي والأكاديمي والتبادل الثقافي الموقعة عام 2019 مع وفد القنصلية الفخرية لجمهورية ساحل العاج، برئاسة الدكتور عوني الرجوب.



وبحسب بيان عن الجامعة، اليوم، فإن تجديد الاتفاقية الموقعة يأتي بهدف توثيق العلاقات من أجل رفع سوية التعليم وتحسين مخرجاته، وتطوير وسائل التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي في كل من الأردن وساحل العاج وتبادل الزيارات الأكاديمية بين جامعة آل البيت والمؤسسات التعليمية العاملة في جمهورية ساحل العاج، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات العلمية والتطبيقية بما فيها علوم الدين واللغة العربية في كلا الدولتين .

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